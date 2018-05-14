Thomas, nuevo número uno del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 64 semanas consecutivas encabezando el Official World Golf Ranking (OWGR), el día de ayer el estadounidense Dustin Johnson, tuvo que ceder el liderato del ranking mundial a su compatriota Justin Thomas, quien se convirtió en el cuarto jugador más joven en alcanzar el estatus de “mejor golfista del mundo”.

Thomas quien perdiera en un dramático desempate la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship ante su compatriota Phil Mickelson, se unió a Tiger Woods, Jordan Spieth y Rory McIlroy como los jugadores de menor edad en liderar el OWGR desde que esta clasificación fue instaurada en 1986.

Johnson ex campeón del Mexico Championship, tenía que finalizar dentro del top 11 del THE PLAYERS Championship para seguir al frente del ranking, sin embargo, una ronda final de 72 golpes para un total de 278, diez menos, actuación que lo colocó empatado en el sitio 17 del denominado “quinto” Major.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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