Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Thomas, nuevo número uno del mundo

El subcampeón del World Golf Championships-Mexico Championship Justin Thomas, encabeza esta semana el Ranking Mundial

KAL|0_wonmj0vy
AVONDALE, LA - APRIL 27: Justin Thomas plays his shot from the 15th tee during the second round of the Zurich Classic at TPC Louisiana on April 27, 2018 in Avondale, Louisiana. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 64 semanas consecutivas encabezando el Official World Golf Ranking (OWGR), el día de ayer el estadounidense Dustin Johnson, tuvo que ceder el liderato del ranking mundial a su compatriota Justin Thomas, quien se convirtió en el cuarto jugador más joven en alcanzar el estatus de “mejor golfista del mundo”.

Thomas quien perdiera en un dramático desempate la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship ante su compatriota Phil Mickelson, se unió a Tiger Woods, Jordan Spieth y Rory McIlroy como los jugadores de menor edad en liderar el OWGR desde que esta clasificación fue instaurada en 1986.

Johnson ex campeón del Mexico Championship, tenía que finalizar dentro del top 11 del THE PLAYERS Championship para seguir al frente del ranking, sin embargo, una ronda final de 72 golpes para un total de 278, diez menos, actuación que lo colocó empatado en el sitio 17 del denominado “quinto” Major.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

KAL|0_djgpmntr

Te puede interesar: Simpson se llevó el PLAYERS Championship

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP