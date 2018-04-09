Tiger ya es top 100

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Tiger está de regreso! Aunque su participación en el Masters Tournament no fue la que muchos de los fanáticos al golf esperaban, lo cierto es que el estadounidense Tiger Woods demostró que pasa por un buen nivel.

El ex número uno del mundo, quien llegará a ocupar sitio 1189 en el Official World Golf Ranking en noviembre pasado, se encuentra actualmente en la posición 88 de dicha clasificación, gracias en gran parte a sus resultados más recientes, entre ellos el lugar 32 del primer Major del año finalizado ayer en el Augusta National Golf Club.

Por su parte el nuevo poseedor de la “Chaqueta Verde” Patrick Reed, ascendió del puesto 24 al 11 de la clasificación mundial, en tanto que el estadounidense Dustin Johnson, cumplió 60 semanas al frente del Ranking Mundial de Golf.

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