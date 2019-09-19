Toledo es líder en Brasil

SÃO PAULO, BRASIL – En una ronda en la que registró diez birdies, el guatemalteco José Toledo firmó un 8-bajo par 63 y se aseguró el liderato en la casa club del São Paulo Golf Club Championship. El noveno evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica es también la tercera parada del Bupa Challenge, competencia auspiciada por Bupa Latin America.

El centroamericano se separó por un golpe del estadounidense John Somers. El actual No. 6 de la Orden de Mérito y campeón del Abierto de Chile presentado por VOLVO hizo que su debut en territorio brasilero fuera más que notable. Siete birdies y un águila en su primera participación en el São Paulo Golf Club, sede que recibe este evento por segundo año consecutivo.

La primera ronda fue suspendida por tormenta eléctrica a las 3:39 p.m. La situación no cambió y los oficiales del Tour dieron por finalizado el día a las 4:47 p.m. Los grupos que no terminaron deben reanudar su juego a las 6:40 a.m. de este viernes. Los horarios de la segunda ronda se modificaron y serán a partir de las 7:40 a.m.

El argentino Ignacio Marino y el estadounidense Ryan Cole de momento empatan en el tercer lugar con 6-bajo par. El primero de ellos había jugado 12 hoyos, mientras que el segundo se encontraba en el hoyo 11 antes de la suspensión de la ronda. El estadounidense Shad Tuten, No. 25 de la Orden de Mérito se ubica quinto gracias a una ronda de 5-bajo par 66.

“La verdad que estoy muy contento y más después de diez birdies. Pegué muy sólido y me di muchas chances de birdie. Putts de 15 pies o menos los pude concretar y eso se debe a que estuve trabajando mucho en los últimos días”, sostuvo Toledo, quien ocupa el puesto 24 de la Orden de Mérito.

