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Fútbol

Toledo registró su mejor resultado de 2018

El mexicano Esteban Toledo, finalizó en la octava posición del torneo del PGA TOUR Champions realizado en Canadá.

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CALGARY, CANADA - SEPTEMBER 2: Esteban Toledo of Mexico hits his tee shot on the 7th hole during the final round of the Shaw Charity Classic at the Canyon Meadows Golf and Country Club on September 2, 2018 in Calgary, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)|Vaughn Ridley/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CALGARY, CANADÁ.- En lo que ha sido su mejor resultado hasta el momento dentro de la temporada 2018 del PGA TOUR Champions, el día de ayer el golfista mexicano Esteban Toledo finalizó en el octavo puesto del Shaw Charity Classic celebrado en el Canyon Meadows Golf & Country Club.

El originario de Mexicali, Baja California, único representante nacional que milita en la gira de veteranos del PGA TOUR, registró recorridos de 66, 67 y 67, para un total de 200 golpes, 10 bajo par, actuación que le valió para conseguir su primer top ten en la actual temporada.

Con un score de 195 impactos, 15 menos, el campeón de la competencia que repartió una bolsa de dos millones 350 mil dólares, fue el estadounidense Scott McCarron, seguido por sus compatriotas Scott Parel, Joe Durant y Kirk Triplett, todos ellos con marcador de 194, 14 bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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