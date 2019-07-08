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Fútbol

Top 15 para Gaby López

Nuevo top 15 para la capitalina Gaby López ahora en el Thornberry Creek LPGA Classic en Oneida, Wisconsin

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ONEIDA, WISCONSIN - JULY 06: Gaby Lopez of Mexico hits her approach shot on the first hole during the third round of the Thornberry Creek LPGA Classic at Thornberry Creek at Oneida on July 06, 2019 in Oneida, Wisconsin. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)|Stacy Revere/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ONEIDA, WISCONSIN.- De nueva cuenta, la golfista mexicana Gaby López registró una destacada actuación en un torneo correspondiente al Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour, el mejor circuito femenil del mundo.

En esta ocasión, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), finalizó empatada en el sitio 15 del Thornberry Creek LPGA Classic, justa que tuvo como escenario el campo de Thornberry ubicado en la localidad de Oneida, Wisconsin.

López firmó recorridos de 66, 67, 68 y 67, para un total de 268 golpes, 20 bajo par, mismo marcador que el de otras siete jugadoras entre ellas la española Carlota Ciganda, la filipina Dottie Ardina y la originaria de los Países Bajos Anne van Damm.

Esta fue la decimosexta competencia en la actual temporada del LPGA TOUR para la mexicana de 25 años quien registró así su séptimo top 15. La campeona de la justa fue la china Shanshan Feng con marcador de 259 strokes, 29 por debajo del par de campo.

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