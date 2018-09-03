Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Top 15 para López en Oregon

La capitalina Gaby López, tuvo una destacada actuación en el Cambia Portland Classic del LPGA Tour

KAL|0_irw7nfph

Escrito por: Azteca Deportes

PORTLAND, OREGON.- Gran actuación fue la que registró este fin de semana la golfista capitalina Gaby López dentro del Cambia Portland Classic correspondiente al LPGA Tour, que tuvo como escenario el Columbia-Edgewater Country Club de Portland, Oregon.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), finalizó empatada en la posición 14 del torneo que repartió una bolsa de un millón 300 mil dólares con un acumulado de 282 golpes, seis bajo par. Este fue el sexto top 25 de López en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil estadounidense.

Con un marcador de 269 impactos, 19 menos, la ganadora de la justa fue la originaria del país de las barras y las estrellas Marina Alex, novata en el LPGA Tour en 2013, quien el día de hoy se estrenó como campeona en la mejor gira femenil del mundo.

En actividad correspondiente al Symetra Tour, Margarita Ramos compartió el sitio 42 del Sioux Falls GreatLIFE Challenge, competencia que se realizó en el Willow Run Golf Club en Dakota del Sur donde estuvo en juego una bolsa de 210 mil billetes verdes.

La ganadora fue la sueca Linnea Strom, mientras que las mexicanas Alejandra Llaneza y Regina Plasencia, no pasaron el corte.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP