Top 15 para López en Oregon

PORTLAND, OREGON.- Gran actuación fue la que registró este fin de semana la golfista capitalina Gaby López dentro del Cambia Portland Classic correspondiente al LPGA Tour, que tuvo como escenario el Columbia-Edgewater Country Club de Portland, Oregon.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), finalizó empatada en la posición 14 del torneo que repartió una bolsa de un millón 300 mil dólares con un acumulado de 282 golpes, seis bajo par. Este fue el sexto top 25 de López en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil estadounidense.

Con un marcador de 269 impactos, 19 menos, la ganadora de la justa fue la originaria del país de las barras y las estrellas Marina Alex, novata en el LPGA Tour en 2013, quien el día de hoy se estrenó como campeona en la mejor gira femenil del mundo.

En actividad correspondiente al Symetra Tour, Margarita Ramos compartió el sitio 42 del Sioux Falls GreatLIFE Challenge, competencia que se realizó en el Willow Run Golf Club en Dakota del Sur donde estuvo en juego una bolsa de 210 mil billetes verdes.

La ganadora fue la sueca Linnea Strom, mientras que las mexicanas Alejandra Llaneza y Regina Plasencia, no pasaron el corte.

