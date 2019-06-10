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Top 15 para Rodríguez en Canadá

José de Jesús Rodríguez obtuvo el fin de semana su mejor resultado hasta el momento en el PGA TOUR

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RIO GRANDE, PUERTO RICO - FEBRUARY 23: Jose de Jesus Rodriguez of Mexico walks off the second tee during the third round of the Puerto Rico Open at Coco Beach Golf and Country Club on February 23, 2019 in Rio Grande, Puerto Rico. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)|Jared C. Tilton/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ONTARIO, CANADÁ.- El día de ayer, el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, registró su mejor actuación como integrante del PGA TOUR al finalizar empatado en la posición 14 del RBC Canadian Open, torneo que se realizó en el Hamilton Golf & Country Club.

El originario de Irapuato, Guanajuato, tuvo una destacada actuación en el país de la hoja de maple al firmar recorridos de 67, 66, 71 y 68 para un total de 272 impactos, ocho bajo par, mientras que el tapatío Carlos Ortiz y el veracruzano Roberto Díaz, no pasaron el corte.

El ganador de la justa que repartió una bosa de siete millones 600 mil dólares, fue el norirlandés Rory McIlroy quien finalizó su participación con un acumulado de 258 impactos, 22 bajo par, en tanto que el campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship el estadounidense Dustin Johnson compartió la posición 20 con 273, siete menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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