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Fútbol

Top 15 para Toledo en Georgia

El mexicano Esteban Toledo, registró su mejor resultado de la temporada en el PGA TOUR Champions al finalizar en el sitio 12 en Georgia

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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: Esteban Toledo of Mexico in action during the second round of the Paris Legends Championship played at Le Golf National on September 29, 2017 in Paris, France. (Photo by Phil Inglis/Getty Images)|Phil Inglis/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana pasado, el golfista mexicano Esteban Toledo, tuvo una destacada participación en el Mitsubishi Electric Classic, justa correspondiente al calendario regular del PGA TOUR Champions que tuvo verificativo en el TPC Sugarloaf en Duluth, Georgia, y que repartió una bolsa de un millón 800 mil dólares.

El originario de Mexicali, Baja California, finalizó empatado en la posición 12 con recorridos de 71, 72 y 69, para un total de 212 golpes, cuatro bajo par, a siete impactos de distancia del ganador el estadounidense Steve Flesch, quien derrotó en desempate a su compatriota Scott Parel y al alemán Bernhard Langer.

Este fue el tercer top 25 de la temporada para Toledo, único integrante nacional que participa en la gira de veteranos del PGA TOUR. Asimismo, fue el mejor resultado de lo que va del año para el jugador de 55 años de edad, después de haber finalizado en la posición 13 en el Colougard Classic el mes pasado.

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