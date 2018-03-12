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Top 20 para Ancer en el PGA Tour

Abraham Ancer, único representante nacional en el WGC-Mexico Championship 2018 empató en el sitio 16 del Valspar Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

PALM HARBOR, FLORIDA.- Gran actuación fue la registró el pasado fin de semana el golfista mexicano Abraham Ancer dentro del Valspar Championship, fecha avalada por el PGA Tour que se efectuó en el campo de Cooperhead del complejo golfístico de Innisbrook Resort de Palm Harbor, Florida.

Ancer quien debutara hace unos días en su primer evento de los World Golf Championships al integrar el field en el Mexico Championship realizado en el Club de Golf Chapultepec, empató en el sitio 16 en el Valspar Championship al finalizar con un marcador de 281, tres bajo par, a siete impactos de distancia del inglés Paul Casey.

Este fue el segundo mejor resultado en lo que va de la actual temporada en el PGA Tour para el originario de Reynosa, Tamaulipas, tras quedar noveno en el OHL Classic at Mayakoba realizado en la Riviera Maya, Quintana Roo, en noviembre pasado.
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