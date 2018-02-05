Top 20 para Fraustro

CIUDAD DE PANAMÁ.- Una última ronda de 73 golpes, impidió que el golfista mexicano Óscar Fraustro finalizara en una mejor posición dentro de la edición 2018 del Panamá Championship, justa avalada por el Web.com Tour que concluyó ayer en el Club de Golf Panamá y que repartió una bolsa de 625 mil dólares.

Fraustro concluyó su participación en el torneo centroamericano con un acumulado de 281, uno arriba de par, para empatar en el sitio 17 con otros nueve jugadores, todos ellos a ocho impactos de distancia del campeón el estadounidense Scott Langley.

El poblano Gerardo Ruiz de la Concha, el de Irapuato José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el tapatío Carlos Ortiz, no pasaron el corte. La actividad dentro del Web.com Tour, continúa esta semana con el Club Colombia Championship a efectuarse en el Bogotá Country Club.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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