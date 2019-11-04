Top 20 para Gaby López en Taiwán

NEW TAIPEI CITY, TAIWÁN.- Destacada actuación fue la que registró este fin de semana la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Gaby López en el tercer torneo correspondiente al Asian Swing del LPGA TOUR.

En esta ocasión la capitalina de 25 años de edad, compartió la posición 19 del Taiwan Swinging Skirts LPGA presented by CTBC realizado en el Miramar Golf Country Club campo par 72, de seis mil 437 yardas situado en New Taipei City de China Taipéi (Taiwán).

La exponente tricolor firmó recorridos de 73, 69, 70 y 68 para un acumulado de 280 golpes, ocho bajo par, mismo marcador que el de la coreana Na Yeon Choi, la francesa Celine Boutier y la local Wei-Ling Hsu. Este fue el noveno top 20 de López en lo que va de la actual temporada de la mejor gira femenil del mundo.

La triunfadora de la competencia que repartió una bolsa de dos millones 200 mil dólares fue Nelly Korda. La estadounidense campeona defensora de la justa, venció en un primer hoyo de desempate a la alemana Caroline Masson y a la australiana Minjee Lee.

