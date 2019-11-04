Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Top 20 para Gaby López en Taiwán

La capitalina Gaby López finalizó en el sitio 19 del Taiwan Swinging Skirts LPGA presented by CTBC que tuvo como escenario el Miramar Golf Country Club en China Taipéi (Taiwán)

Evian Championship - Day 2
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NEW TAIPEI CITY, TAIWÁN.- Destacada actuación fue la que registró este fin de semana la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Gaby López en el tercer torneo correspondiente al Asian Swing del LPGA TOUR.

En esta ocasión la capitalina de 25 años de edad, compartió la posición 19 del Taiwan Swinging Skirts LPGA presented by CTBC realizado en el Miramar Golf Country Club campo par 72, de seis mil 437 yardas situado en New Taipei City de China Taipéi (Taiwán).

La exponente tricolor firmó recorridos de 73, 69, 70 y 68 para un acumulado de 280 golpes, ocho bajo par, mismo marcador que el de la coreana Na Yeon Choi, la francesa Celine Boutier y la local Wei-Ling Hsu. Este fue el noveno top 20 de López en lo que va de la actual temporada de la mejor gira femenil del mundo.

La triunfadora de la competencia que repartió una bolsa de dos millones 200 mil dólares fue Nelly Korda. La estadounidense campeona defensora de la justa, venció en un primer hoyo de desempate a la alemana Caroline Masson y a la australiana Minjee Lee.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP