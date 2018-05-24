Top 20 para López

ANN ARBOR, MICHIGAN.- Una ronda inicial de 69 golpes, tres bajo par, colocó a la mexicana Gaby López empatada en el sitio 18 del LPGA Volvik Championship, fecha del LPGA Tour donde está en juego una bolsa de un millón 300 mil dólares y que se desarrolla en el Travis Pointe Country Club.

La ronda inaugural de la representante de Impulsado al Golf Profesional Mexicano (IGPM), incluyó birdies en los hoyos cinco, seis y 13, por bogeys en el ocho y diez, además de un águila en el 14, por lo que es la segunda mejor latinoamericana en el torneo, por detrás de la ecuatoriana Daniela Durquea (sitio 12) y empatada con la paraguaya Julieta Granada.

Compartiendo la primera posición, se colocaron las estadounidenses Daniella Kang, Amy Olson, así como la alemana Caroline Masson y la tailandesa Moriya Jutanugarn, todas ellas con un marcador de 66 impactos, seis por debajo del par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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