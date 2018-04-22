Top 20 para Menéndez en Marruecos

CIUDAD DE MÉXICO.- Otra buena actuación, fue la que registró esta semana la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Ana Menéndez dentro del torneo del Ladies European Tour que se realizó en Rabat, Marruecos.

Con recorridos de 76, 71, 74 y 70, para un acumulado de 291 golpes, tres arriba de par, la originaria de la Ciudad de México, finalizó empatada en el sitio 16 del Lalla Meryem Cup, efectuado en el Blue Course del complejo golfístico del Royal Golf Dar Es Salam que repartió una bolsa de 450 mil euros.

“El campo fue exigente, había que pegarle recto porque el rough castigaba, pero la verdad es que estaba en condiciones perfectas además que la bola en los greenes rodó perfecto. Estoy muy contenta con mi juego, he venido pegándole muy bien y ahora a pensar en el siguiente compromiso”, dijo Menéndez.

La campeona de la competencia, fue la sueca Jenny Haglund quien venció en desempate a la originaria de la República Checa Klara Spilkova y a la australiana Sarah Kemp, todas ellas finalizaron con un marcador de 285 impactos, tres por debajo del par.

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