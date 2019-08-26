Top 20 para Rodríguez en el Boise Open

BOISE, IDAHO.- El golfista mexicano José de Jesús Rodríguez firmó el domingo una tarjeta de 66 golpes y con ello recuperó algo de terreno, para terminar en el puesto 20 del torneo Albertsons Boise Open, el cual ganó el estadounidense Matthew NeSmith.

Fue un buen cierre para el irapuatense, quien logró birdies en los hoyos uno, seis, siete y 10, y un águila, en el dos, pero cometió un bogey en la bandera ocho. Sus rondas fueron de 68, 65, 73 y 66, para una suma de 272, 12 bajo par y quedar a siete impactos del campeón NeSmith.

A su vez, el veracruzano Roberto Díaz concluyó en la posición 30, con jornadas de 74, 64, 70 y 66, total de 274, 10 abajo. NeSmith se coronó con 70, 64, 67 y 64, global de 265, 19 bajo par, para llevarse el trofeo de este torneo del Korn Ferry Tour, antesala del PGA Tour.

