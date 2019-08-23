Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Top 20 para Rodríguez en Idaho

José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez comparte el sitio 19 del Boise Open en Idaho, mientras que Roberto Díaz está en el casillero 115

Puerto Rico Open - Round One
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BOISE, IDAHO.- Luz y sombra para los golfistas mexicanos en el inicio del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, segunda etapa de las Finales del Korn Ferry Tour que tiene como escenario el Hillcrest Country Club y que reparte una bolsa de un millón de dólares.

El de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús Rodríguez quien la semana pasada se le escapara de las manos el título Nationwide Children’s Hospital Open firmó hoy una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, por lo que comparte el sitio 19, mientras que el veracruzano Roberto Díaz con 74 impactos, tres arriba, está en el casillero 115.

Los líderes de la competencia, son los estadounidenses Grayson Murray y Charlie Saxon ambos con 64 golpes, siete bajo par. Las Finales del Korn Ferry Tour, repartirán 25 lugares para la próxima campaña del PGA TOUR.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP