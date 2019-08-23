Top 20 para Rodríguez en Idaho

BOISE, IDAHO.- Luz y sombra para los golfistas mexicanos en el inicio del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, segunda etapa de las Finales del Korn Ferry Tour que tiene como escenario el Hillcrest Country Club y que reparte una bolsa de un millón de dólares.

El de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús Rodríguez quien la semana pasada se le escapara de las manos el título Nationwide Children’s Hospital Open firmó hoy una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, por lo que comparte el sitio 19, mientras que el veracruzano Roberto Díaz con 74 impactos, tres arriba, está en el casillero 115.

Los líderes de la competencia, son los estadounidenses Grayson Murray y Charlie Saxon ambos con 64 golpes, siete bajo par. Las Finales del Korn Ferry Tour, repartirán 25 lugares para la próxima campaña del PGA TOUR.

