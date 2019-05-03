Top 25 de Maruri en la República Dominicana

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.- Después de dos rondas, Nicholas Maruri es el mejor de los seis representantes nacionales que participan en el Puerto Plata Open, quinta fecha de la temporada regular del PGA TOUR Latinoamérica que se desarrolla en el Playa Dorada Golf Course.

Con rondas de 70 y 69 para un total de 139 golpes, tres bajo par, Maruri comparte la posición 25 de la competencia que reparte una bolsa de 175 mil dólares y la cual encabeza el chileno Cristóbal Del Solar con un acumulado de 132 strokes, diez por debajo del par de la cancha.

Juan Carlos Serrano con 140, dos menos y Raúl Cortés con 141, uno abajo, comparten los sitios 34 y 46 respectivamente, en tanto que Raúl Pereda, José Narro y Alejandro Villasana no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA