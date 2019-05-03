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Fútbol

Top 25 de Maruri en la República Dominicana

El mexiquense Nicholas Maruri, es hasta el momento el mejor de los seis exponentes nacionales que participan en el Puerto Plata Open

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LIMA, PERU - OCTOBER 21: Nicholas Maruri of Mexico during the final round of the PGA TOUR Latinoamerica Lexus Peru Open Presentado por Diners Club at Los Inkas Golf Club on October 21, 2017 in Lima, Peru. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.- Después de dos rondas, Nicholas Maruri es el mejor de los seis representantes nacionales que participan en el Puerto Plata Open, quinta fecha de la temporada regular del PGA TOUR Latinoamérica que se desarrolla en el Playa Dorada Golf Course.

Con rondas de 70 y 69 para un total de 139 golpes, tres bajo par, Maruri comparte la posición 25 de la competencia que reparte una bolsa de 175 mil dólares y la cual encabeza el chileno Cristóbal Del Solar con un acumulado de 132 strokes, diez por debajo del par de la cancha.

Juan Carlos Serrano con 140, dos menos y Raúl Cortés con 141, uno abajo, comparten los sitios 34 y 46 respectivamente, en tanto que Raúl Pereda, José Narro y Alejandro Villasana no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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