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Fútbol

Top 30 para mexicanas en Charleston

En su debut como profesional, María Fassi finalizó en el sitio 12 del U.S. Women´s Open, mientras que Gaby López ocupó la posición 30

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CHARLESTON, SOUTH CAROLINA - MAY 31: Maria Fassi of Mexico hits a tee shot on the 10th hole during the second round of the U.S. Women’s Open Championship at the Country Club of Charleston on May 31, 2019 in Charleston, South Carolina. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)|Streeter Lecka/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR.- Finalizó la edición 74 del U.S. Women’s Open, segundo Major de la temporada y considerado por muchos el torneo más importante del golf femenil en el cual tuvieron participación las mexicanas Gaby López, Ingrid Gutiérrez y María Fassi.

En lo que fue su primera competencia como profesional, la hidalguense María Fassi tuvo una destacada participación en el Country Club of Charleston, al empatar en el sitio 12 con un acumulado de 283 golpes, uno bajo par, producto de rondas de 72, 73, 68 y 70.

Por su parte la capitalina Gaby López, quien llegara a ocupar la quinta posición durante la tercera ronda, no tuvo un buen cierre al firmar hoy una última tarjeta de 78 impactos, para un total de 287 strokes, tres arriba del par, actuación que le valió para compartir el casillero 30 en lo que significó su sexta aparición en el abierto estadounidense organizado por la United States Golf Association (USGA).

Finalmente la morelense Ingrid Gutiérrez quien llegó a la justa vía calificación, no pasó el corte. La ganadora de la competencia que repartió una bolsa de cinco millones y medio de dólares, la más cuantiosa del golf femenil, fue la coreana Jeongeun Lee6 con marcador de 278, seis menos, siendo su primer triunfo en el LPGA TOUR y en un Major.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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