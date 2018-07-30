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Fútbol

Top cinco para Ancer en Canadá

Abraham Ancer se consolida como el mejor golfista mexicano de la actualidad, al registrar otra buena actuación en el PGA TOUR

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OAKVILLE, ON - JULY 29: Abraham Ancer plays his shot from the first tee during the final round at the RBC Canadian Open at Glen Abbey Golf Club on July 29, 2018 in Oakville, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)|Vaughn Ridley/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ONTARIO, CANADÁ.- Otro excelente resultado fue el registrado el día de ayer por el golfista mexicano Abraham Ancer en el PGA TOUR. El originario de Reynosa, Tamaulipas, finalizó en la quinta posición del RBC Canadian Open, torneo que se
desarrolló en el Glen Abbey GC de Ontario, Canadá.

Recorridos de 73, 66, 65 y 67, para un acumulado de 271 golpes, 17 bajo par, le dieron al mexicano su segundo mejor resultado como integrante del mejor circuito del mundo, sólo por debajo de la cuarta posición obtenida en el Quicken Loans National, celebrado a principios de julio en Potomac, Maryland.

El también mexicano Roberto Díaz, no pasó el corte, en tanto que el campeón de la competencia que repartió una bolsa de seis millones, 200 mil dólares, fue elestadounidense Dustin Johnson. El ganador del World Golf Championships-Mexico
Championship en 2017, finalizó con un marcador de 265 impactos, 23 menos.

_CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA_
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