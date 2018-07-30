Top cinco para Ancer en Canadá

ONTARIO, CANADÁ.- Otro excelente resultado fue el registrado el día de ayer por el golfista mexicano Abraham Ancer en el PGA TOUR. El originario de Reynosa, Tamaulipas, finalizó en la quinta posición del RBC Canadian Open, torneo que se

desarrolló en el Glen Abbey GC de Ontario, Canadá.

Recorridos de 73, 66, 65 y 67, para un acumulado de 271 golpes, 17 bajo par, le dieron al mexicano su segundo mejor resultado como integrante del mejor circuito del mundo, sólo por debajo de la cuarta posición obtenida en el Quicken Loans National, celebrado a principios de julio en Potomac, Maryland.

El también mexicano Roberto Díaz, no pasó el corte, en tanto que el campeón de la competencia que repartió una bolsa de seis millones, 200 mil dólares, fue elestadounidense Dustin Johnson. El ganador del World Golf Championships-Mexico

Championship en 2017, finalizó con un marcador de 265 impactos, 23 menos.

_CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA_

Te podría interesar: