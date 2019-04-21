Top cinco para Gaby López

CIUDAD DE MÉXICO.- Extraordinaria capacidad de reacción, fue la que registró este fin de semana la golfista mexicana Gaby López dentro del Lotte Championship, justa avalada por el LPGA TOUR que repartió una bolsa de dos millones de dólares y que se celebró en el Ko Olina Golf Club de la localidaddeOahu, Hawái.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), quien después de la ronda inicial compartió la posición 81, vino de atrás para finalizar su participación en la competencia hawaiana empatada en la quinta posición con un acumulado de 278 impactos, diez bajo par.

Este fue el tercer top ten de la temporada para la jugadora de 25 años de edad, y su mejor resultado hasta el momento del 2019 en la gira de la Ladies Professional Golf Association (LPGA TOUR); el mejor circuito femenil del mundo.

Cabe mencionar que la campeona el año pasado del Blue Bay LPGA en China, ha pasado el corte en los ocho torneos que lleva disputados en la presente campaña.

La triunfadora del Lotte Championship con score de 272 impactos, 16 menos, fue la canadiense Brooke M. Henderson, cuatro golpes menos con respecto a la subcampeona la coreana Eun-Hee Ji, mientras que empatadas en la tercera posición finalizaron la tailandesa Ariya Jutanugarn y la australiana Minjee Lee, ambas con un marcador de 277, 11 bajo par.