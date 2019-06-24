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Fútbol

Top ten de mexicanos en Connecticut

Abraham Ancer y Roberto Díaz compartieron el octavo sitio del Travelers Championship del PGA TOUR se jugó en el TPC River Highlands

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MELBOURNE, AUSTRALIA - NOVEMBER 25: Roberto Diaz and Abraham Ancer of Mexico celebrate a birdie during day four of the 2018 World Cup of Golf at The Metropolitan on November 25, 2018 in Melbourne, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)|Quinn Rooney/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CROMWELL, CONNECTICUT.- El pasado fin de semana, dos golfistas mexicanos tuvieron un papel protagónico en la edición 2019 del Travelers Championship, justa correspondiente al calendario regular del PGA TOUR que tuvo como escenario el TPC River Highlands.

Una última ronda de 63 golpes, la mejor del día, ubicó al tamaulipeco Abraham Ancer en la octava posición del torneo que repartió una bolsa de siete millones 200 mil pesos, mismo sitio que alcanzó el veracruzano Roberto Díaz, ambos con un acumulado de 270 impactos, diez bajo par.

Este fue el tercer top ten y octavo top 25 para Ancer en lo que va de la actual temporada dentro del circuito estadounidense, lo cual lo ubica en el casillero 55 de los standings de la FedEx Cup; mientras que Díaz registró su segundo top diez y tercer top 25.

Con un marcador final de 263 impactos, 17 menos, el campeón de la competencia fue Chez Reavie. El estadounidense de 37 años de edad, obtuvo su segunda victoria en el PGA TOUR y la primera desde el 2008 al dejar en la segunda posición a sus compatriotas Zach Sucher y Keegan Bradley, ambos con 267, 13 menos.

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