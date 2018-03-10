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Fútbol

Top ten para Menéndez en Sudáfrica

Ana Menéndez finalizó en el top ten del Investec SA Women´s Open fecha del Ladies European Tour que se realizó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (10 de marzo de 2018).- Una ronda final de 72 golpes, para un total de 217, uno arriba de par, le dio a la golfista mexicana Ana Menéndez su primer top ten de lo que va de la actual temporada dentro del Ladies European Tour.

La única exponente nacional en el circuito femenil del viejo continente, compartió la novena posición del Investec SA Women´s Open, justa del Ladies European Tour que tuvo como escenario el West Lake Golf Club de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

“Estoy muy contenta, jugué muy bien, la verdad es que todo el mes he venido jugando de forma correcta”, dijo la capitalina al finalizar su participación en el torneo africano. “El putt me ha costado, pero estoy contenta con los avances, en general fue muy buena semana”.

Con este resultado, Menéndez lleva cuatro cortes superados de forma conscutiva en el Ladies European Tour en 2018. “La verdad el campo era complicado y más si hacía viento, situación en la que me ha costado trabajo jugar bien en el pasado, me llevé muy buenas sensaciones y no queda de otra que seguir trabajando”, agregó la representante del Club de Golf La Hacienda en el Estado de México.

La triunfadora de la competencia que repartió una bolsa de aproximadamente 170 mil dólares, fue la local Ashleigh Buhai quien finalizó con un marcador de 207 impactos, nueve bajo par.
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