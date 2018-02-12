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Fútbol

Top ten para mexicanos en Colombia

José de Jesús Rodríguez y Carlos Ortiz, empataron en la octava posición del torneo del Web.com Tour en Colombia

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Escrito por: Azteca Deportes

BOGOTÁ.- Buen desempeño fue el que registraron el pasado fin de semana los mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Carlos Ortiz dentro del Club Colombia Championship, torneo avalado por el Web.com Tour que repartió una bolsa de 700 mil dólares.

Con un acumulado de 277 golpes, siete bajo par, ambos exponentes nacionales finalizaron empatados en la octava posición de la justa sudamericana, a ocho impactos de distancia del campeón el inglés Ben Taylor.

El poblano Gerardo Ruiz de la Concha, con score de 283, uno menos, empató en la posición 47, en tanto que el de Chihuahua Óscar Fraustro no pasó el corte. En actividad correspondiente al AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour, el veracruzano Roberto Díaz tampoco libró el corte.

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