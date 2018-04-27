Tres mexicanos en el top 25

NEWBURGH, INDIANA.- Finalizó la ronda inaugural del United Leasing & Finance Championship, competencia en la cual participan un total de cinco exponentes nacionales: José de Jesús “Camarón” Rodríguez; Gerardo Ruiz de la Concha; Oscar Fraustro; Rodolfo Cazaubón y Carlos Ortiz.

Con un marcador de 69 golpes, menos tres, el guanajuatense Rodríguez comparte el sexto sitio de la justa que se desarrolla en el Victoria National Golf Club, en tanto que el poblano Ruiz de la Concha, con 71 uno bajo par, está empatado en la posición 13 de la justa que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

Fraustro con 72, par de campo, está en el casillero 25, mientras que Cazaubón y Ortiz, ambos con 76, cuatro arriba de par, están en el sitio 96 de la justa que lidera el estadounidense Maverick McNealy con 64 impactos, menos ocho, seguido de su compatriota Brock Mackenzie con 67, cinco menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

