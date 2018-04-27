Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Tres mexicanos en el top 25

José de Jesús Rodríguez, Gerardo Ruiz de la Concha y Oscar Fraustro, iniciaron dentro de los mejores 25 en el torneo del Web.com Tour en Indiana

KAL|0_1bzu6wkb

Escrito por: Azteca Deportes

NEWBURGH, INDIANA.- Finalizó la ronda inaugural del United Leasing & Finance Championship, competencia en la cual participan un total de cinco exponentes nacionales: José de Jesús “Camarón” Rodríguez; Gerardo Ruiz de la Concha; Oscar Fraustro; Rodolfo Cazaubón y Carlos Ortiz.

Con un marcador de 69 golpes, menos tres, el guanajuatense Rodríguez comparte el sexto sitio de la justa que se desarrolla en el Victoria National Golf Club, en tanto que el poblano Ruiz de la Concha, con 71 uno bajo par, está empatado en la posición 13 de la justa que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

Fraustro con 72, par de campo, está en el casillero 25, mientras que Cazaubón y Ortiz, ambos con 76, cuatro arriba de par, están en el sitio 96 de la justa que lidera el estadounidense Maverick McNealy con 64 impactos, menos ocho, seguido de su compatriota Brock Mackenzie con 67, cinco menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP