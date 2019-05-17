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Fútbol

Triple empate en la punta del BMW Jamaica Classic

Whitney, Hamrick y Thomas jugaron en la mañana y entregaron tarjetas individuales de 65, siete bajo par

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Escrito por: Azteca Deportes

MONTEGO BAY, JAMAICA – Los estadounidenses Tom Whitney y Hunter Hamrick y el canadiense Stephen Thomas firmaron tarjetas individuales de 7-bajo par 65 para ubicarse co-líderes del BMW Jamaica Classic, sexto evento de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica.

Al final de la ronda de jueves, los estadounidenses Evan Harmeling, Brian Hughes y Chase Johnson, el argentino Augusto Núñez, los españoles Mario Galiano Aguilar y Mario Beltrán y el chileno Mito Pereira terminaron empatando el cuarto lugar a tan solo un golpe de los punteros, quienes saltaron al Cinnamon Hill Golf Course en horas de la mañana.

El tablero muestra a un total de 20 jugadores separados por tan solo dos golpes dando cuenta de que esta será una semana en la que cualquiera puede tener chances de ganar el título. En el undécimo lugar empatados terminaron un grupo de nueve participantes y entre ellos figura el australiano y actual No. 5 de la Orden de Mérito, Ryan Ruffels.

“Fue una ronda muy divertida en compañía de Hunter y John (Coultas). Es mi primera vez en Jamaica y la verdad venía con muchas ganas de jugar bien. No tuve errores y eso siempre es positivo al inicio de la semana. Pegué derecho siempre desde el tee”, sostuvo Whitney, quien precisamente hoy festeja su cumpleaños número 30.

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