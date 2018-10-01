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Fútbol

Triunfo europeo en la Ryder Cup

Los capitaneados por Thomas Bjorn, superaron en París al equipo del país de las barras y las estrellas comandado por Jim Furyk

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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Captain Thomas Bjorn of Europe holds The Ryder Cup as Europe celebrate victory following the singles matches of the 2018 Ryder Cup at Le Golf National on September 30, 2018 in Paris, France. (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images)|Mike Ehrmann/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PARÍS, FRANCIA.- Profetas en su tierra. Por sexta ocasión consecutiva, el equipo europeo se impuso en “casa” en una edición más de la Ryder Cup, evento que se desarrolló en el Le Golf National de París, Francia, donde los del viejo continente se impusieron por 17 ½ a 10 ½ al equipo estadounidense.

Antes de iniciar la competencia, los “sobrinos” del “Tío Sam” eran favoritos en el papel al tener en sus filas a leyendas como Tiger Woods y Phil Mickelson, además de las figuras emergentes como Jordan Spieth, Justin Thomas, Bryson DeChambeau y el ex número uno del mundo Dustin Johnson.

Con lo que no contaban los del país de las barras y las estrellas, era con la actuación de la pareja atómica integrada por el inglés Tommy Fleetwood y el italiano Francesco Molinari, quienes como equipo, cooperaron con cuatro puntos para la causa europea, además que el español Sergio García se creció y se convirtió con 25 en el jugador con más puntos sumados en la justa superando a Nick Faldo.

“Siempre sentí que era un buen grupo de chicos, por la forma que hablaban entre ellos y porque se mantuvieron juntos durante toda la semana”, dijo el capitán de la escuadra triunfadora Thomas Brjorn. “No puedo describir cómo me siento acerca de estos 12 golfistas. Fueron increíbles desde el primer día y estoy muy orgulloso de ellos“.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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