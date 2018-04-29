Triunfo nacional en el Web.com Tour

NEWBURGH, INDIANA.- A los 37 años de edad, el golfista mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, debutó como campeón en el Web.com Tour al agenciarse el triunfo del United Leasing & Finance Championship, torneo que tuvo como escenario el Victoria National Golf Club de la localidad de Newburgh, Indiana, y que repartió una bolsa de 600 mil dólares.

El múltiple ganador de la Gira Mexicana y cuatro veces campeón de torneos del PGA TOUR Latinoamérica, obtuvo un dramático triunfo al superar por apenas un golpe al estadounidense Wyndham Clark. Rodríguez, quien llevaba ventaja de tres golpes con apenas cuatro hoyos por jugar, registró bogeys en el 15 y 18, lo que puso en predicamento su triunfo.

Al final, el orginario de Irapuato, Guanajuato, se impuso y además de finalizar en lo más alto del tablero de posiciones, se hizo acreedor a un cheque de 108 mil dólares, lo que lo puso muy cerca de poder jugar la campaña siguiente del PGA TOUR, el mejor circuito del mundo.

“Este momento es muy especial ya que es mi primera victoria en el Web.com Tour y en los Estados Unidos. Estoy muy feliz por hacer realidad mi sueño. Mi padre está en el cielo, y era él quien también fuera mi patrocinador”, dijo entre lágrimas el golfista mexicano.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA