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Fútbol

Un encuentro de lujo

Tiger Woods y Phil Mickelson podrían enfrentarse en un duelo frente a frente donde el premio serían 10 millones de dólares

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AUGUSTA, GA - APRIL 03: Tiger Woods and Phil Mickelson of the United States talk during a practice round prior to the start of the 2018 Masters Tournament at Augusta National Golf Club on April 3, 2018 in Augusta, Georgia. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)|Jamie Squire/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de las máximas figuras del golf de nuestros días están negociando un plan “maquiavélico”. Se dio a conocer que los estadounidenses Tiger Woods y Phil Mickelson, podrían disputar este año un match play a 18 hoyos con un premio para el ganador de diez millones de dólares.

Según el sitio Golf.com Mickelson, reciente campeón del World Golf Championships-Mexico Championship, había comentado que el duelo estaba programado para realizarse el pasado 3 de julio en algún campo de Las Vegas, Nevada, pero que por cuestiones de “televisión, marketing y finanzas” no se pudo llevar a cabo.

“Tanta expectación me ha hecho pensar en la idea de dejar de lado todo lo que supone un torneo y enfrentarnos cara a cara en un partido con mucho dinero en juego y que el ganador se lo lleve todo”, comentó Mickelson, quien desde hace casi ya 20 años protagoniza una gran rivalidad deportiva con Woods.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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8:25 p. m.
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