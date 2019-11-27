Un mejor estatus a jugadores que asciendan al Korn Ferry Tour

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. — Desde la creación de los Tour internacionales del PGA TOUR en 2012, siendo el PGA TOUR Latinoamérica el primero de estos en entrar en operaciones, los primeros cinco jugadores de la Orden de Mérito a lo largo de cada una de las temporadas de juego ganaron estatus para el Korn Ferry Tour el año siguiente.

Los tres Tours Internacionales anunciaron que mejorarán las oportunidades en el Korn Ferry Tour para aquellos jugadores que terminen en el top cinco de las Ordenes de Mérito de PGA TOUR Latinoamérica, el Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada y el PGA TOUR Series-China. Este cambio es efectivo de inmediato.

“Hemos realizado una investigación exhaustiva y hemos observado las actuaciones de los jugadores de los Tours Internacionales en el Korn Ferry Tour. Quedó muy claro que estos tres tours han producido tantos buenos jugadores que tuvimos que mejorar su acceso a los torneos del Korn Ferry Tour”, afirmó Rob Ohno, vicepresidente senior de los tours internacionales del PGA TOUR.

La junta directiva del PGA TOUR votó en junio por ajustar los cupos en ciertas categorías de elegibilidad, a partir de 2020, para ayudar a facilitar este cambio. Estas modificaciones mejorarán el prospecto de jugadores que ingrese a los fields de los torneos del Korn Ferry Tour. La junta ratificó esta decisión el pasado 18 de noviembre.

