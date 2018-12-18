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Un triunfo más para el PGA TOUR Latinoamérica

Esta fue la segunda victoria del PGA TOUR Latinoamérica en tres ediciones de la Copa Go Vacaciones Cozumel

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COZUMEL, MEX - DECEMBER 15: during the final day of the PGA TOUR Latinoamerica Go Vacaciones Cozumel Cup presentado por ASSIST CARD at Cozumel Country Club on December 15, 2018 in Cozumel, Mexico. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

COZUMEL, QUINTANA ROO – El equipo del PGA TOUR Latinoamérica venció al Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada por tercera sesión consecutiva para quedarse con la victoria en la Copa Go Vacaciones Cozumel presentada por ASSIST CARD, evento que concluyó el fin de semana en el Cozumel Country Club. Los campeones se impusieron por un marcador final de 11.5 puntos contra 8.5 tras veinte partidos disputados a lo largo de tres días.

En una emocionante jornada final de partidos individuales en la que los jugadores del Mackenzie Tour salieron al ataque y ganaron los primeros cuatro, el equipo del PGA TOUR Latinoamérica cerró fuerte para ganar los siguientes cinco y empatar el último. Esta fue la segunda victoria del PGA TOUR Latinoamérica en tres ediciones de este evento por equipos que se instauró a final de la temporada 2016.

“Fue un día muy divertido y estamos realmente emocionados por terminar ganando y recuperar esta copa para el PGA TOUR Latinoamérica. Creo que esto nos pone 2-1 en esta competencia y ojalá podamos seguir ganándola en el futuro”, dijo el capitán Harry Higgs.

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