Un triunfo más para Fassi

RÍO GRANDE, PUERTO RICO.- La mexicana María Fassi y la Universidad de Arkansas continúan intratables y alargan su buenos resultados, ahora en el Lady Puerto Rico Classic.

El certamen se llevó a cabo en el Río Mar Country Club, Ocean Course en Río Grande, Puerto Rico. El Lady Puerto Rico Classic, tuvo en el field a 11 Universidades de los Estados Unidos, destacándose Iowa State, quien finalizó en segundo sitio y Kent State institución que se colocó en la tercera posición. Destacan también Maryland, Augusta, TCU y Colorado.

“Quería tener un buen inicio, repetir en lo individual no me preocupaba, éste y todos los torneos con Arkansas son en equipo y ese es mi principal objetivo, jugar para el equipo”, comentó Fassi. La mexicana se impuso con rondas de 68-75 y 73 para 216 golpes, tres sobre el par de campo, en segundo sitio se ubicó Celia Barquin, de Iowa State, a tres de Fassi y en tercera finalizó Robyn Choi, de Colorado, con 7 sobre el par.

“Las cosas no serán sencillas, hay mucho que trabajar todo el equipo tiene mucha experiencia y además contamos con gran nivel, así que seguramente seremos protagonistas”, dijo Fassi, ganadora de cinco torneos en la NCAA.

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