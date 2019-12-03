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Fútbol

Una gran fiesta llamada First Tee México

El club mexiquense de Los Encinos, fue la sede del primer Torneo First Tee México en agradecimiento al WGC-Mexico Championship

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First Tee México|First Tee México

Escrito por: Azteca Deportes

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Poco más de un centenar de entusiastas golfistas, se dieron cita el día de hoy en el Club de Golf Los Encinosde la capital mexiquense para disfrutar de la primera edición del Torneo First Tee Méxicoen agradecimiento al World Golf Championships-Mexico Championship.

Con marcador de 16 golpes menos, el equipo ganador de la competencia fue el integrado por Luis Arturo Carranco Limón, Manuel Eugenio Alonso Miranda, Rafael Topete Estraday José Manuel Topete Estrada.

La segunda posición con score de 14 bajo par, fue para Gerardo Velázquez de León, Rafael Quiroz Canales, Alberto Molleday Andrew Scoular, mientras que el tercer sitio con 13 menos, fue para el equipo de Ubaldo Maynes Carrasco, Ricardo González, Sergio Mendoza Navarretey Fernando Sierra.

Por su parte Roberto Mateos, embocó un hole in one en el hoyo seis, por lo que se hizo acreedor a un carrito de golf. En el evento, estuvo presente la ex número uno del mundo Lorena Ochoa, quien dio una clínica a los niños y jóvenes integrantes de First Tee México.

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