Va Rodríguez por la revancha

BOISE, IDAHO.- Apenas el domingo anterior, el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez dejó escapar la tarjeta del PGA TOUR para la temporada 2019-2020 al descender del primero al sitio 32 del Nationwide Children’s Hospital Open gracias a una ronda final de 77 golpes.

De haber triunfado, el originario de Irapuato, Guanajuato, hubiera casi asegurado su regreso a la mejor gira del mundo. Ahora el ‘Camarón’, tendrá una nueva oportunidad de luchar por un lugar en la elite del golf mundial al formar parte del field del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco.

Dicha competencia a realizarse en el Hillcrest Country Club y que repartirá una bolsa de un millón de dólares, es la segunda etapa de las Finales del Korn Ferry Tour, dicho serial de tres torneos, repartirá 25 lugares para la próxima campaña del PGA TOUR. Además de Rodríguez, en Idaho estará también el veracruzano Roberto Díaz.

