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Whitney triunfa en el Abierto OSDE del Centro

Tom Whitney igualó el récord de 72 hoyos del Córdoba Golf Club y asumió el liderato de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica

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CÓRDOBA, ARGENTINA - APRIL 28: during the final round of the PGA TOUR Latinoamerica 88 Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp-Telecom at Córdoba Golf Club on April 28, 2019 in Córdoba, Argentina. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

CÓRDOBA, ARGENTINA – Una inspirada ronda final de 7-bajo par 64, la mejor de la ronda final en el Córdoba Golf Club, le permitió al estadounidense Tom Whitney remontar posiciones para quedarse con la victoria en el 88º Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp | Telecom.

En su recorrido final, el noveno y último de sus birdies en el par-4 del hoyo 18 resultó clave. Tras pegar híbrido desde el tee, Whitney hizo approach desde 110 yardas con el sand wedge y embocó el decisivo putt de tres metros para llegar a un total de 14-bajo par 270 que lo hizo inalcanzable.

“Ese birdie en el 18 fue absolutamente determinante”, dijo el campeón de 29 años, un graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que entre 2010 y 2014 se desempeñó como operador de misiles nucleares.

Whitney había iniciado la ronda final empatado en el sexto lugar, a cuatro golpes de la punta. Con su birdie en el 18 terminó venciendo por un golpe a su compatriota Nicolo Galletti, quien hizo 67 golpes.

“Este es mi primer triunfo en un Tour sancionado por el PGA TOUR. El hecho de que lo lograra en mi campo preferido en este Tour lo hace aún más especial. Me encantan los campos estrechos y delineados por árboles como este”, dijo Whitney, quien había empatado el 17º puesto aquí en 2016, en su única visita anterior. En aquella ocasión terminó la temporada del PGA TOUR Latinoamérica en el undécimo puesto de la Orden de Mérito con cuatro top-10 en 17 torneos jugados.

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