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Fútbol

Woods y Ancer inician arriba de par

Tiger Woods y Abraham Ancer comparten el sitio 63 del Genesis Open que se juega en California

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Escrito por: Azteca Deportes

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- En una ronda inaugural que se vio interrumpida por falta de luz, el golfista estadounidense Tiger Woods y el mexicano Abraham Ancer, están empatados en el sitio 63 del Genesis Open, fecha avalada por el PGA Tour donde está en juego una bolsa de siete millones 200 mil dólares.

Ambos jugadores firmaron una primera tarjeta de 72 golpes, uno arriba de par, a seis impactos de los líderes los locales Patrick Cantlay y Tony Finau. Woods embocó birdies en los hoyos uno; ocho; diez; 13 y 17, por bogeys en el cinco; siete; 12 y 15, por doble bogey en el 11.

Por su parte Ancer, quien se perfila a ser quien represente a México en la próxima edición del World Golf Championships-Mexico Championship, firmó bajo par en las banderas del cuatro y diez, por bogeys en el tres; nueve y 13.

Empatados en la tercera posición de la justa que se lleva a cabo en el Riviera Country Club, se ubicaron los estadounidenses Tom Hoge; Dominic Bozzelli y Sam Saunders, todos ellos con 67 golpes, cuatro menos.

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