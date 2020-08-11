Español Rahm regresa a lo más alto del Ranking Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Una semana después de ser desplazado de la cima del Ranking Mundial por el estadounidense Justin Thomas, el español Jon Rahm es de nueva cuenta el mejor golfista del obre tras finalizar empatado en el sitio 13 del PGA Championship, primer Major del año.

Rahm campeón vigente del the Memorial Tournament presented by Nationwide, tiene un promedio de puntos de 8.7820 por 8.7708 de Thomas quien tuvo una discreta actuación la semana anterior en el TPC Harding Park de San Francisco, California, al ocupar el casillero 37.

En la tercera posición del OWGR se ubica el norirlandés Rory McIlroy con un promedio de puntos de 8.1594, mientras que la cuarta plaza es para el estadounidense Dustin Johnson (7.7500). Completa el top cinco mundial el californiano Collin Morikawa quien con su triunfo en el PGA Championship ascendió siete posiciones en el escalafón mundial.

