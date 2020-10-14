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El Shadow Creek Golf Course de Las Vegas, Nevada, recibe a un field de excelencia

Jugadores de la talla de Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Thomas y Brooks Koepka, así como los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz participarán esta semana en el THE CJ CUP @ SHADOW CREEK.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz en torneo del PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS NEVADA. La travesía del PGA TOUR por la Ciudad del Pecado continúa esta semana con la celebración del THE CJ CUP @ SHADOW CREEK sexto torneo de la temporada 2020-21 de la gira estadounidense que tendrá como escenario el Shadow Creek Golf Course y donde estará en juego una bolsa de nueve millones 750 mil dólares.

Mexicanos a la carga

En la justa estará presente el tamaulipeco Abraham Ancer, cuarto lugar del Shriners Hospitals for Children Open, celebrado en el TPC Summerlin también en Las Vegas, Nevada, torneo en el cual Carlos Ortiz no logró superar el corte y quien ahora tratará de revertir esa situación a partir de mañana.

Ancer saldrá a disputar la primera ronda por el tee del hoyo 10 a las 12:51 horas tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía de los coreanos Byeong Hun An y Joohyung Kim, mientras que minutos más tarde (13:02), hará lo propio Ortiz junto con el estadounidense Brian Harman y el sueco Alex Noren.

Bajas sensibles

Cabe recordar que el actual número uno del mundo el estadounidense Dustin Johnson, causó baja de la competencia por dar positivo a un examen de COVID-19 hace unos días, misma situación que enfrentó la semana pasada su compatriota Tony Finau. “Espero regresar pronto, el PGA TOUR ya se puso en contacto conmigo y me ha ofrecido su apoyo”, dijo Johnson.

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