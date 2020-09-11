Se mete Ortiz al top 30 en el Safeway Open

NAPA, CALIFORNIA.- Un segundo recorrido de 70 golpes, dos bajo par, para un acumulado de 137 siete menos, situó al golfista mexicano Carlos Ortiz empatado en el sitio 26 del Safeway Open, primer torneo de la temporada 2020-21 del PGA TOUR que se realiza en el Silverado Resort and Spa North.

Ortiz quien salió a disputar la segunda ronda por el back nine, registró birdies en los hoyos diez, 17, 18 y seis, por bogeys en el 11 y 15. El líder de la competencia que reparte una bolsa de seis millones 600 mil dólares es el estadounidense Sam Burns con un total de 129 strokes, 15 menos.

En la segunda posición con 131 impactos, 13 bajo par, está el también originario del país de las barras y las estrellas Harry Higgs, mientras que empatados en la tercera plaza están el australiano Cameron Percy, el escocés Russell Knox y el local D.J. Trahan, todos ellos con 132, 12 menos.

