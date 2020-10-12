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Primer top ten para Abraham Ancer en la actual temporada del PGA TOUR

El golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en la cuarta posición del Shriners Hospitals for Children Open, justa que se adjudicó en desempate el escocés Martin Laird.

Primer top cinco en la temporada para el mexicano Abraham Ancer

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS, NEVADA.- Estupendo resultado fue el que consiguió el fin de semana el mexicano Abraham Ancer en el PGA TOUR. El originario de Reynosa, Tamaulipas, finalizó en la cuarta posición del Shriners Hospitals for Children Open realizado en Las Vegas, Nevada.

El mejor golfista mexicano en el Official World Golf Ranking, firmó rondas de 66, 66, 65 y 67, para un acumulado de 264 golpes, 20 bajo par, en tanto que el nacido en Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz y el noruego-mexicano Kristoffer Ventura, no pasaron el corte.

Este es el primer top ten para el tamaulipeco en la incipiente temporada 2020-21 del PGA TOUR. Cabe mencionar que Ancer únicamente ha participado en el U.S. Open, uno de los cuatro Majors del golf varonil; en dicho torneo, Ancer finalizó empatado en la posición 56.

Campeón en desempate

El ganador de la justa que se realizó en el TPC Summerlin y que repartió una bolsa de siete millones de dólares fue Martin Laird. El escocés de 37 años de edad, obtuvo su cuarta victoria en el PGA TOUR al vencer en el segundo hoyo de desempate a los estadounidenses Austin Cook y Matthew Wolff.

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