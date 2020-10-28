La Universidad del PGA TOUR apoyará a golfistas afroamericanos

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA - Demostrando su compromiso con el crecimiento y la diversificación del juego de golf, el PGA TOUR University y el APGA Tour anunciaron un nuevo programa para ayudar a los mejores golfistas afroamericanos en la transición del juego universitario a las categorías profesionales. El nuevo ranking colegiado de la APGA identifica a cinco jugadores de los programas de la División I, II o III, incluidas las HBCU, y los exime de los eventos de verano del APGA Tour, así como de la Etapa de Precalificación del Torneo de Clasificación del Korn Ferry Tour ese mismo año a partir de 2021.

El anuncio es parte del compromiso del PGA TOUR con la equidad y la inclusión racial. Como parte del plan anunciado en THE TOUR Championship, el TOUR está prometiendo al menos $100 millones de dólares durante los próximos diez años para apoyar a organizaciones sin fines de lucro cuyos servicios abordan directamente las desigualdades y disparidades que afectan a los ciudadanos afroamericanos, así como a las poblaciones subrepresentadas y desatendidas en las comunidades en las que se realizan los torneos.

La clasificación colegiada de la APGA aliviará los costos financieros asociados con la realización de giras de desarrollo, así como las tarifas de solicitud para el Torneo Clasificatorio de Korn Ferry Tour. Los jugadores elegibles para el Ranking Universitario APGA son golfistas afroamericanos de la División I, II o III de la NCAA que agotan un mínimo de cuatro años universitarios.

Una gran plataforma

"El APGA Tour ha creado una gran plataforma para la competencia diversa en nuestro deporte, y estamos emocionados de promover el apoyo del PGA TOUR a esos esfuerzos con el anuncio de hoy", dijo el presidente del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin. "El Ranking Universitario de la APGA ofrecerá una vía tremenda para que más golfistas negros persigan sus sueños en el TOUR después de la conclusión de sus carreras universitarias".