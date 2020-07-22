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Tercia mexicana presente en torneo del Korn Ferry Tour

José de Jesús Rodríguez, Sebastián Vázquez y Oscar Fraustro representarán esta semana a nuestro país en el Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper

José de Jesús “Camarón” Rodríguez comanda al contingente mexicano presente esta semana en Springfield
GREAT EXUMA, BAHAMAS - JANUARY 14: José de Jesús Rodríguez of Mexico tees off on the 15th tee during the third round of the Korn Ferry Tour’s The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay golf course on January 14, 2020 in Great Exuma, Bahamas. (Photo by Ben Jared/PGA TOUR via Getty Images)|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SPRINGFIELD, MISSOURI.- Serán tres los representantes mexicanos que participen esta semana en el Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper, justa sancionada por el Korn Ferry Tour y que tendrá como sede el Highland Springs Country Club.

Al frente del contingente nacional se encuentra José de Jesús “Camarón” Rodríguez. El guanajuatense de 39 años de edad ha participado en nueve torneos de la actual temporada de la gira de ascenso del PGA TOUR, su mejor resultado hasta el momento ha sido el cuarto sitio obtenido en el The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay.

También está el capitalino Sebastián Vázquez quien finalizara en la undécima posición en el LECOM Suncoast Classic de febrero pasado. Cierra la lista de mexicanos participantes en Sprinfield el chihuahuense Oscar Fraustro. Llama la atención la presencia en el field del ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys Tony Romo.

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