Concluye Abraham Ancer en el top 20 del TOUR Championship

ATLANTA, GEORGIA.- El golfista mexicano Abraham Ancer, finalizó empatado en la posición 18 del TOUR Championship, último torneo de los Playoffs de la FedExCup que se llevó a cabo en el East Lake Golf Club y el cual se adjudicó el estadounidense Dustin Johnson con un acumulado de 269 golpes, 21 bajo par.

En lo que fue su segunda participación de forma consecutiva en la competencia que puso cerrojazo a la temporada 2019-20 del PGA TOUR, Ancer tuvo recorridos de 64, 71, 69 y 72 para un total de 276 strokes, cinco bajo par. Por su parte el colombiano Sebastián Muñoz, fue el mejor latinoamericano de la competencia al finalizar en la octava posición con 272, 11 bajo par.

Empatados en la segunda plaza se ubicaron los estadounidenses Xander Schauffele y el campeón defensor Justin Thomas, ambos con un total de 18 menos. Mientras que el cuarto sitio correspondió al español Jon Rahm con -17. En lo que fue su debut en el TOUR Championship, el chileno Joaquín Niemann ocupó el peldaño 27 con uno arriba de par.

