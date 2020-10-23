Se mantiene Abraham Ancer dentro de los mejores en el torneo del PGA TOUR en California

THOUSAND OAKS, CALIFORNIA.- Al término de dos rondas, el golfista mexicano Abraham Ancer continúa dentro de la pelea por el título del ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD, séptima fecha del calendario regular de la temporada 2020-21 del PGA TOUR, el mejor circuito del mundo.

Por segundo día consecutivo, el originario de Reynosa, Tamaulipas, registró una ronda libre de bogeys. Ancer embocó birdies en los hoyos dos, cinco, diez, 11, 13 y 14 para un recorrido de 66 impactos (-6), para un total de 133, 11 menos, a tres impactos de distancia del líder el estadounidense Justin Thomas.

El tapatío Carlos Ortiz, tuvo una buena jornada al firmar una tarjeta de 65 impactos, siete menos, de las mejores del día para acumular 137 strokes, siete menos y colocarse en la posición 35 de la competencia que se desarrolla en el Sherwood Country Club y que reparte una bolsa de ocho millones de dólares.

Tiger se rezaga

Con una segunda jornada de 66 impactos, para un total de 142 golpes, dos bajo par, Tiger Woods se ubicó en el casillero 66. Cabe recordar que el estadounidense es el campeón defensor del certamen y busca su triunfo 83 en el PGA TOUR lo que superaría por uno a su compatriota Sam Snead.

Empatados en la segunda posición ambos con marcador de 131 impactos, 13 menos, se ubican el estadounidense Lanto Griffin y el sudafricano Dylan Frittelli. Por su parte el colombiano Sebastián Muñoz, líder el día de ayer descendió hasta el puesto 14 gracias a una ronda de 70 impactos para un total de 134, diez menos.