Es tapatío Carlos Ortiz segundo en el inicio del Vivint Houston Open del PGA TOUR

HOUSTON, TEXAS.- Con el pie derecho inició el mexicano Carlos Ortiz su participación en el Vivint Houston Open, novena etapa del calendario 2020-21 del PGA TOUR que tiene como escenario el remodelado campo del Memorial Park Golf Course y el cual reparte una bolsa de siete millones de dólares.

El jugador tapatío de 29 años edad, quien el día de hoy saliera por el tee del hoyo diez, registró birdies en los hoyos 13, 16, tres, seis y nueve, por bogeys en las banderas del 17 y 18, para cerrar su ronda con marcador de 67 golpes, tres bajo par, mismo score que el de otros cinco jugadores entre ellos el ex número uno del mundo el australiano Jason Day.

Con 65 impactos, el líder de la competencia es Brandt Snedeker. El originario de Nashville, Tennessee, firmó una tarjeta de cinco impactos por debajo del par de campo. La jornada del veterano de 39 años de edad incluyó birdies en los hoyos dos, tres, ocho, 13, 15 y 16, por apenas un bogey en el 14.

Kristoffer Ventura representante de Noruega, pero quien cuenta también con la nacionalidad mexicana, está empatado en el sitio 16 con score de uno bajo par hasta el hoyo 16 ya que la ronda inaugural del torneo texano tuvo que ser aplazada por falta de luz y se reanudará mañana a las 7:30 horas.

Regresó Dustin

Por su parte el estadounidense y número uno del Official World Golf Ranking (OWGR) Dustin Johnson, positivo hace unas semanas a COVID-19, está empatado en el casillero 63 con 72 golpes, dos arriba de par, mismo score que el de su compatriota Brooks Koepka.