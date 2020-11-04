Carlos Ortiz, único representante mexicano en el Vivint Houston Open

HOUSTON, TEXAS.- Con una participación de 132 jugadores, esta semana se llevará a cabo el Vivint Houston Open novena etapa de la temporada 2020-21 del PGA TOUR que tendrá como escenario el Memorial Park Golf Course, campo par 72 de siete mil 432 yardas y que repartirá una bolsa de siete millones de dólares.

Nuestro país estará representado por el tapatío Carlos Ortiz. El jugador de 29 años de edad, saldrá a disputar la primera ronda por el tee del hoyo diez a las 8:25 horas y lo hará en compañía de los estadounidenses Harold Varner III y Erik Barnes. Esta será la sexta salida en la campaña para el jalisciense quien viene de finalizar en el sitio 35 en el ZOZO Championship en California.

El torneo se celebrará en el recientemente renovado campo de golf Memorial Park por primera vez desde 1963 y agrega Vivint Smart Home como patrocinador principal. Brooks Koepka, quien se desempeñó como consultor de jugadores para las renovaciones del Memorial Park junto con Tom Doak, competirá en el evento por primera vez desde 2016.

Regresa el mejor del mundo

El número uno del mundo Dustin Johnson hará su primera salida en el PGA TOUR desde que dio positivo por COVID-19 antes de THE CJ CUP @ SHADOW CREEK. Asimismo, 37 jugadores presentes en Texas, competirán en el Masters Tournament de la próxima semana; el ganador del evento obtendrá un boleto para el Augusta National.

Hace un año, Lanto Griffin ganó su primer título del PGA TOUR, derrotando a Scott Harrington y Mark Hubbard por un golpe. Griffin fue el único jugador que terminó entre los 20 primeros en cada uno de los primeros cinco eventos de la temporada 2019-20 del circuito estadounidense.