Primeros clasificados para la Gira de Golf Profesional

CORAL SPRINGS, FLORIDA.- Ya están los primeros clasificados para el 2021. Con la participación de jugadores de nueve países, se llevó a cabo la Q-School de la Gira de Golf Profesional que tuvo como escenario el Eagle Trace Golf Club, campo fundado en 1983 y diseñado por Arthur Hills.

Con recorridos de 67, 69 y 75, para un total de 211 golpes, el venezolano Manuel Torres se proclamó campeón de la competencia, obteniendo su pase directo a la temporada 2021 del único circuito de paga de nuestro país, el cual dará inicio el próximo 4 de marzo en el campo de Tres Vidas en Acapulco, Guerrero.

En la segunda posición con 214 impactos, finalizó el estadounidense Tristan Rohrbaugh, mientras que el tercer sitio con un acumulado de 216 golpes correspondió al brasileño Rafael Becker ex integrante del PGA TOUR Latinoamérica y quien actualmente cuenta con estatus del Korn Ferry Tour gira de ascenso del PGA TOUR.

Exponentes de Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Uganda, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica y México, disputaron tres días de competencia en el retador campo del Eagle Trace Golf Club (antes TPC), campo el cual cuenta con 16 hoyos con agua en juego y el cual fuera sede del Honda Classic del PGA TOUR de 1986 a 1991 y por última ocasión en 1996.

Segunda Calificación

Del 22 al 25 de febrero el Club de Golf San Gil en el Estado de México, será la sede de la segunda Escuela de Calificación de la Gira de Golf Profesional. Cabe recordar que dicho circuito cumple cuatro años de vida. Jugadores de la talla de Carlos Ortiz, campeón del Vivint Houston Open del PGA Tour, así como Roberto Díaz integrante del Korn Ferry Tour y José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez (Jugador del Año 2019-20), han formado parte de la única gira de golf de paga en México.