PHOENIX, ARIZONA.- Estupenda participación fue la que registró el golfista mexicano Carlos Ortiz en la edición 2021 del Waste Management Phoenix Open, torneo avalado por el PGA TOUR que tuvo como escenario el emblemático trazado del TPC Scottsdale y que repartió una bolsa de siete millones 300 mil dólares.

Carlos Ortiz de 29 años de edad, finalizó empatado en la cuarta posición al acumular un score de 267 golpes, 17 bajo par, producto de recorridos de 67, 67, 69 y 64. Este fue el tercer top ten de la temporada para el golfista mexicano en el circuito estadounidense, destacando el título del Vivint Houston Open de noviembre pasado.

En sus 11 participaciones en lo que va de la actual campaña del PGA TOUR, Carlos Ortiz acumula 3 top ten, 4 top 25 y solo ha fallado el corte en dos ocasiones. Ha obtenido ganancias de dos millones 55 mil dólares, actualmente se encuentra en la séptima posición de la FedExCup con 829 puntos.

Con un marcador de 265 golpes, 19 menos, el flamante campeón de la justa fue el estadounidense Brooks Koepka quien se adjudicó su noveno título en el PGA TOUR. Empatados en la segunda posición con 266 impactos, 18 bajo par, finalizaron el coreano Kyoung-Hoon Lee y el también estadounidense Xander Schauffele.

"Hubo un período de unos dos meses en el que me pregunté si alguna vez volvería a ser el mismo", dijo Brooks Koepka después de disparar un 65 en la ronda final para ganar el Waste Management Phoenix Open por un tiro sobre Xander Schauffele (71). y Kyoung-Hoon Lee (68). "Si iba a ser remotamente el mismo golfista que alguna vez fui", agregó el ex número uno del mundo.

No ha sido fácil par Koepka

Su victoria el domingo pone además un período especialmente desafiante en el espejo retrovisor. Koepka se sometió a un tratamiento con células madre en la rodilla izquierda en 2019, se resbaló sobre concreto húmedo y volvió a lesionarse el tendón a fines de ese año. Se retiró de la Presidents Cup y nunca estuvo sano en 2020.

La rodilla no estaba lo suficientemente desgarrada como para requerir cirugía, pero Koepka sabía que no se sentía bien. Él dice que el punto más bajo llegó en julio cuando lanzó un 80 en la ronda final para un final T62 en el Memorial Tournament presented por Nationwide. “Tenía un dolor insoportable”, dijo.