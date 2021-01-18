Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Buena participación del mexicano Carlos Ortiz en el Sony Open in Hawaii

El originario de Guadalajara, Jalisco, finalizó en la posición 14 del segundo torneo del año correspondiente al PGA TOUR el cual se adjudicó el estadounidense Kevin Na.

CARLOS ORTIZ FINALIZA TOP 15 EN HAWÁI

Escrito por: Azteca Deportes

HONOLULU, HAWÁI.- En lo que fue el segundo torneo del 2021 avalado por el PGA TOUR, el golfista mexicano Carlos Ortiz finalizó empatado en el sitio 14 del Sony Open in Hawaii, torneo celebrado en el Waialae Country Club y que repartió una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

El tapatío registró recorridos de 66, 67, 67 y 64 para un total de 264 impactos, 16 bajo par. La última ronda del jugador de 29 años de edad, incluyó birdies en los hoyos cinco, 15, 17 y 18, por dos águilas consecutivas las banderas del nueve y del 10, además de bogeys en el uno y 14.

Este fue el tercer top 15 de la temporada 2021-22 del tapatío en la mejor gira de golf del mundo, destacando su victoria en noviembre pasado en el Vivint Houston Open, lo que marcó el primer triunfo de un mexicano en el PGA TOUR después de más de cuatro décadas.

Con un marcador de 259 golpes, el ganador de la competencia fue el estadounidense Kevin Na, mientras que por segunda semana consecutiva, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó empatado en la segunda posición. El sudamericano finalizó con un score de 260 impactos, 21 menos, al igual que el Chris Kirk de los Estados Unidos.

El veterano Na de 37 años de edad, embocó un birdie en el hoyo 18 para asegurar una victoria por un golpe sobre Kirk y Niemann para ganar el la competencia y obtener así su quinto título en el PGA TOUR.

La posición de Na en la clasificación de la FedExCup mejoró 88 posiciones ubicándose hasta el décimo lugar, consiguiéndo así 49 semanas dentro del top 10 de la FedExCup de las cuales 13 las ha registrado en las dos últimas temporadas del PGA TOUR. Este fue su primer top ten desde que terminó noveno en el Memorial Tournament 2020.

Mala fortuna para el “Turco”

Por primera ocasión en diez torneos, el golfista mexicano Abraham Ancer no superó el corte en un torneo correspondiente al calendario regular del circuito estadounidense. En esta ocasión el originario de Reynosa, Tamaulipas, se quedó al margen del Sony Open in Hawaii al registrar rondas de 69 y 68 para un total de 137, tres menos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP