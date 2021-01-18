Buena participación del mexicano Carlos Ortiz en el Sony Open in Hawaii

HONOLULU, HAWÁI.- En lo que fue el segundo torneo del 2021 avalado por el PGA TOUR, el golfista mexicano Carlos Ortiz finalizó empatado en el sitio 14 del Sony Open in Hawaii, torneo celebrado en el Waialae Country Club y que repartió una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

El tapatío registró recorridos de 66, 67, 67 y 64 para un total de 264 impactos, 16 bajo par. La última ronda del jugador de 29 años de edad, incluyó birdies en los hoyos cinco, 15, 17 y 18, por dos águilas consecutivas las banderas del nueve y del 10, además de bogeys en el uno y 14.

Este fue el tercer top 15 de la temporada 2021-22 del tapatío en la mejor gira de golf del mundo, destacando su victoria en noviembre pasado en el Vivint Houston Open, lo que marcó el primer triunfo de un mexicano en el PGA TOUR después de más de cuatro décadas.

Con un marcador de 259 golpes, el ganador de la competencia fue el estadounidense Kevin Na, mientras que por segunda semana consecutiva, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó empatado en la segunda posición. El sudamericano finalizó con un score de 260 impactos, 21 menos, al igual que el Chris Kirk de los Estados Unidos.

El veterano Na de 37 años de edad, embocó un birdie en el hoyo 18 para asegurar una victoria por un golpe sobre Kirk y Niemann para ganar el la competencia y obtener así su quinto título en el PGA TOUR.

La posición de Na en la clasificación de la FedExCup mejoró 88 posiciones ubicándose hasta el décimo lugar, consiguiéndo así 49 semanas dentro del top 10 de la FedExCup de las cuales 13 las ha registrado en las dos últimas temporadas del PGA TOUR. Este fue su primer top ten desde que terminó noveno en el Memorial Tournament 2020.

Mala fortuna para el “Turco”

Por primera ocasión en diez torneos, el golfista mexicano Abraham Ancer no superó el corte en un torneo correspondiente al calendario regular del circuito estadounidense. En esta ocasión el originario de Reynosa, Tamaulipas, se quedó al margen del Sony Open in Hawaii al registrar rondas de 69 y 68 para un total de 137, tres menos.