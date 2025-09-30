deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Fue figura de la WWE y llegó a enfrentar a Brock Lesnar, hoy encarnará a Jason en los cines

Este luchador llegó a ser uno de los más imponentes de la WWE. De hecho, se sabe que tuvo un altercado real con Brock Lesnar por un golpe mal ejecutado.

braun-strowman-wwe-brock-lesnar-jason-cines.jpg
Pexels / PNG / Especial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Uno de los despidos más sorpresivos que la WWE realizó en los últimos meses fue el de Braun Strowman, quien después de haber sido el rostro de la empresa durante un tiempo salió de la misma. Ahora bien, ¿sabías que quien tuvo un feudo con Brock Lesnar ahora se perfila para personificar a Jason?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Jason, villano de la saga “Viernes 13”, es uno de los monstruos más reconocidos a nivel mundial gracias a la cantidad de películas que ha protagonizado. Ahora, se habla de que el próximo actor que podría estar detrás de la máscara sería nada más y nada menos que Braun Strowman, otrora figura de la WWE.

¿Braun Strowman, figura de la WWE, encarnará a Jason en el cine?

De acuerdo con una reciente entrevista que Braun Strowman, ex Campeón Universal de la WWE, concedió, la superestrella del Wrestling estaría en pláticas avanzadas para ser el nuevo Jason Voorhees, esto considerando que el universo de “Viernes 13” se encuentra en plena resurrección gracias a la serie precuela de Crystal Lake.

Te puede interesar: Así fue el debut de John Cena en la WWE contra Kurt Angle

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

De confirmarse lo anterior, Braun Strowman se convertiría en el actor más corpulento en la historia de Jason en el cine, lo cual le da una ventaja importante respecto a los demás actores que han sonado para dicho papel. En este sentido, la estrella de la WWE podría unirse a otras que dan el salto a Hollywood, destacando a The Rock, John Cena y, en su momento, Hulk Hogan.

¿Braun Strowman tuvo un problema real con Brock Lesnar en su estancia en WWE?

En más de una ocasión diversos luchadores, entre ellos los propios protagonistas, han mencionado la vez en que Brock Lesnar golpeó de manera real a Braun Strowman en un combate para la televisión después de un mal golpe del posible Jason en el cine. No obstante, vale decir que la situación no pasó a mayores y, de hecho, ambos hablaron después de la contienda para mostrarse su mutuo respeto.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×