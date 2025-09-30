Fue figura de la WWE y llegó a enfrentar a Brock Lesnar, hoy encarnará a Jason en los cines

Uno de los despidos más sorpresivos que la WWE realizó en los últimos meses fue el de Braun Strowman, quien después de haber sido el rostro de la empresa durante un tiempo salió de la misma. Ahora bien, ¿sabías que quien tuvo un feudo con Brock Lesnar ahora se perfila para personificar a Jason?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Jason, villano de la saga “Viernes 13”, es uno de los monstruos más reconocidos a nivel mundial gracias a la cantidad de películas que ha protagonizado. Ahora, se habla de que el próximo actor que podría estar detrás de la máscara sería nada más y nada menos que Braun Strowman, otrora figura de la WWE.

¿Braun Strowman, figura de la WWE, encarnará a Jason en el cine?

De acuerdo con una reciente entrevista que Braun Strowman, ex Campeón Universal de la WWE, concedió, la superestrella del Wrestling estaría en pláticas avanzadas para ser el nuevo Jason Voorhees, esto considerando que el universo de “Viernes 13” se encuentra en plena resurrección gracias a la serie precuela de Crystal Lake.

Te puede interesar: Así fue el debut de John Cena en la WWE contra Kurt Angle

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

🚨 Former WWE star Braun Strowman in talks to portray the legendary horror iconic Jason Voorhees in the new Friday The 13th



(Collider) pic.twitter.com/IrCwtfAvI8 — FADE (@FadeAwayMedia) September 29, 2025

De confirmarse lo anterior, Braun Strowman se convertiría en el actor más corpulento en la historia de Jason en el cine, lo cual le da una ventaja importante respecto a los demás actores que han sonado para dicho papel. En este sentido, la estrella de la WWE podría unirse a otras que dan el salto a Hollywood, destacando a The Rock, John Cena y, en su momento, Hulk Hogan.

That time Brock Lesnar stiffed Braun Strowman for hitting him for real at the 2018 Royal Rumble pic.twitter.com/3IP0lkaKiw — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) May 3, 2024

¿Braun Strowman tuvo un problema real con Brock Lesnar en su estancia en WWE?

En más de una ocasión diversos luchadores, entre ellos los propios protagonistas, han mencionado la vez en que Brock Lesnar golpeó de manera real a Braun Strowman en un combate para la televisión después de un mal golpe del posible Jason en el cine. No obstante, vale decir que la situación no pasó a mayores y, de hecho, ambos hablaron después de la contienda para mostrarse su mutuo respeto.