¡Espectaculares! ¿Qué luchas mexicanas alcanzaron una valoración de 5 estrellas?

El pancracio nacional se ha convertido en uno de los deportes favoritos de las personas, sobre todo, por el auge que este ha tenido en los últimos años dentro del rubro internacional. Ante ello, es preciso mencionar las luchas mexicanas que han alcanzado una valoración de 5 estrellas por distintas características.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Alcanzar 5 estrellas en un combate mano a mano o en equipos es una aspiración a la que cualquier superestrella desea llegar, pues entiende que este puntaje es el más alto que puede tener. Debido a esta situación, la República puede presumir de varias luchas mexicanas que han igualado esta calificación. ¿Cuáles son?

¿Qué luchas mexicanas han alcanzado la valoración de 5 estrellas?

Dr. Wagner Jr. vs El Mesías: Se trata, posiblemente, de la mejor lucha en la historia de la AAA. Fue en el año 2009 cuando ambos atletas se enfrentaron por el Megacampeonato de la empresa, y después de más de 40 minutos de combate, el “Galeno del Mal” fue quien se quedó con el triunfo ante la algarabía de la gente.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

Te puede interesar: ¿Braun Strowman, figura de la WWE, será el nuevo Jason en los cines?

Juventud Guerrera vs Rey Mysterio: En una lucha de dos a tres caídas por el campeonato que en ese entonces ostentaba Juventud, la lucha mexicana se ganó la calificación de 5 estrellas por el dinamismo que ambas estrellas entregaron en el ring y por la forma en cómo se entregaron durante todos los minutos que duró la misma. Al final, Mysterio se llevó el triunfo.

En una lucha de dos a tres caídas por el campeonato que en ese entonces ostentaba Juventud, la lucha mexicana se ganó la calificación de 5 estrellas por el dinamismo que ambas estrellas entregaron en el ring y por la forma en cómo se entregaron durante todos los minutos que duró la misma. Al final, Mysterio se llevó el triunfo. Laredo Kid y el Hijo del Vikingo vs Penta y Fénix: Nuevamente la AAA brilla dentro de las luchas mexicanas mejor calificadas. Fue en el año 2021 cuando los cuatro atletas se midieron en el hexadrilatero y, después de una sola caída, Penta obtuvo el triunfo. Esta rivalidad generó un nuevo combate entre el Vikingo y Fénix en la siguiente Triplemanía, con un público que generó reacciones en todo momento.

¿Quién realiza las calificaciones en los combates de lucha libre?

Vale decir que estas calificaciones son otorgadas nada más y nada menos que por Dave Meltzer, quien es un reconocido periodista que es fanático de la lucha libre y que publica sus resultados en el boletin del Wrestling Observer Newsletter. Este, además, ha tenido la posibilidad de calificar luchas que también forman parte de la WWE .