deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡Espectaculares! ¿Qué luchas mexicanas alcanzaron una valoración de 5 estrellas?

Son muchas y muy variadas las luchas mexicanas que pudieron alcanzar una valoración de 5 estrellas por un experto en la materia. ¿Cuáles son estas?

luchas-mexicanas-valoracion-5-estrellas.jpg
Pexels / AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El pancracio nacional se ha convertido en uno de los deportes favoritos de las personas, sobre todo, por el auge que este ha tenido en los últimos años dentro del rubro internacional. Ante ello, es preciso mencionar las luchas mexicanas que han alcanzado una valoración de 5 estrellas por distintas características.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Alcanzar 5 estrellas en un combate mano a mano o en equipos es una aspiración a la que cualquier superestrella desea llegar, pues entiende que este puntaje es el más alto que puede tener. Debido a esta situación, la República puede presumir de varias luchas mexicanas que han igualado esta calificación. ¿Cuáles son?

¿Qué luchas mexicanas han alcanzado la valoración de 5 estrellas?

  • Dr. Wagner Jr. vs El Mesías: Se trata, posiblemente, de la mejor lucha en la historia de la AAA. Fue en el año 2009 cuando ambos atletas se enfrentaron por el Megacampeonato de la empresa, y después de más de 40 minutos de combate, el “Galeno del Mal” fue quien se quedó con el triunfo ante la algarabía de la gente.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

Te puede interesar: ¿Braun Strowman, figura de la WWE, será el nuevo Jason en los cines?

  • Juventud Guerrera vs Rey Mysterio: En una lucha de dos a tres caídas por el campeonato que en ese entonces ostentaba Juventud, la lucha mexicana se ganó la calificación de 5 estrellas por el dinamismo que ambas estrellas entregaron en el ring y por la forma en cómo se entregaron durante todos los minutos que duró la misma. Al final, Mysterio se llevó el triunfo.
  • Laredo Kid y el Hijo del Vikingo vs Penta y Fénix: Nuevamente la AAA brilla dentro de las luchas mexicanas mejor calificadas. Fue en el año 2021 cuando los cuatro atletas se midieron en el hexadrilatero y, después de una sola caída, Penta obtuvo el triunfo. Esta rivalidad generó un nuevo combate entre el Vikingo y Fénix en la siguiente Triplemanía, con un público que generó reacciones en todo momento.

¿Quién realiza las calificaciones en los combates de lucha libre?

Vale decir que estas calificaciones son otorgadas nada más y nada menos que por Dave Meltzer, quien es un reconocido periodista que es fanático de la lucha libre y que publica sus resultados en el boletin del Wrestling Observer Newsletter. Este, además, ha tenido la posibilidad de calificar luchas que también forman parte de la WWE .

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×