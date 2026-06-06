¡Golpe brutal para Alemania! Lennart Karl se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

Lennart Karl es una de las promesas del futbol alemán más vistosas en los últimos años. El mediocampista del Bayern Munich de 18 años se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por una lesión muscular en su muslo izquierdo.

El diamante alemán sufrió la lesión mientras entrenaba con la selección germana de cara al último amistoso contra Estados Unidos. Los dirigidos por Julian Nagelsmann practicaron en el Soldier Field, la casa de los Chicago Bears de la NFL, pero Lennart Karl fue llevado al hospital para ser evaluado de manera más precisa.

El entrenador dijo que Karl hará falta debido a sus cualidades únicas. Por eso, Nagelsmann anunció que Assan Ouedraogo será el encargado de reemplazarlo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde debutan el 14 de junio contra Curazao.

“Lo siento muchísimo por Lenny. Con su alegría su creatividad, su velocidad y su personalidad encajaba perfectamente en el equipo”, dijo el director técnico en un comunicado. “Es solo un pequeño consuelo que sea joven y aún tenga muchos torneos por delante. Con Ouedraogo incorporaremos a un jugador que tuvo un gran comienzo con nosotros. También tiene mucho talento y está destinado a jugar aquí con audacia y libertad”.

Karl brilló en la temporada pasada al aparecer en 40 partidos para el cuadro bávaro entre Bundesliga, Copa Alemana y Champions League. El joven nacido en Gelnhausen consiguió nueve goles y ocho asistencias en su primer año como recurrente en el primer equipo del Bayern Munich luego de hacer el proceso en las inferiores.

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El joven recibió su primera convocatoria con Alemania en la Fecha FIFA de marzo y tuvo minutos en los amistosos contra Suiza y Ghana. Además, en el último amistoso contra Finlandia, puso una asistencia tras alinear como extremo derecho.

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